Tandara supera corte para a Olimpíada e dá volta por cima: ‘Tenho uma história de vitórias e títulos em Osasco’.

Dá para afirmar sem medo de errar que Tandara deu a volta por cima. Ela é hoje quase uma unanimidade em Osasco. Uma das principais jogadoras do time na Superliga.

Tandara, medalha de ouro nos jogos de Londres em 2012, viu na possibilidade de voltar ao clube a chance de dar uma virada na carreira.

Não foi fácil.

Tandara sonhava com o bicampeonato olímpico mas acabou sendo cortada por José Roberto Guimarães e não defendeu a seleção no Rio.

Ela conversou com o blog sobre o tema. Hoje se diz recuperada, mas na época não considerou justa a dispensa. O tempo passou e Tandara, como ela mesmo diz, mudou o foco e condena o passado.

Admite que a parceria com Luizomar de Moura foi determinante para sua recuperação física e técnica. Os dois foram campeões da Superliga na temporada 2011/12.

Tandara quer estar no próximo ciclo olímpico, se concentra em Osasco, se vê identificada com o proejeto e rasga elogios a estrutura encontrada do clube.

Como você vê essa identificação com Osasco?

Acredito que eu me identifico muito com Osasco pelo fato do Luizomar confiar em mim e termos um histórico de vitórias e títulos no clube. Sempre fui muito bem recebida e por isso escolhi a cidade também para morar.

Por falar em Luizomar, qual participação que ele teve na sua ascensão e recuperação técnica?

O Luizomar me ajudou muito me incentivando e me fazendo treinar bastante, acima da média, quando cheguei da seleção e não estava bem. Fiz um propósito para que fizesse uma boa temporada e as coisas estão fluindo de maneira positiva.

Como é ser considerada a melhor jogadora do time no campeonato?

É simplesmente o resultado de um trabalho bem feito e isso indica que estou no caminho certo. Mas me cobro muito e não estou satisfeita. Quero crescer ainda mais.

Até onde Osasco pode chegar na Superliga?

Muito longe. Acredito muito no nosso time. Vamos surpreender.

Você acha que o corte para a Olimpíada foi justo?

Olha, naquele momento eu achava que era injusto, mas eu não estava bem. Acredito que a minha confiança tenha sido abalada em todos os campeonatos anteriores e tive poucas oportunidades. Na maioria delas não rendi o esperado e resultou no meu corte da seleção. Uma coisa puxou a outra.

Tudo superado?

Com certeza não guardo mágoa alguma e está tudo superado.

Você espera fazer parte da seleção no próximo ciclo olímpico?

Sim, por que não voltar? Ainda tenho muitos anos de voleibol e chão pela frente. Estou à disposição da comissão. Acho que meu trabalho em Osasco serve como parâmetro.

Outras mamães podem surgir em 2017. Algum conselho para elas?

É verdade. É o que se comenta. Várias mamães vão surgir e o principal conselho que dou e que aproveitem todos os momentos porque passa muito rápido.

Você está valorizada no mercado. Pretende continuar em Osasco?

Não quero pensar em sair agora. Pretendo continuar defendendo Osasco onde encontrei toda a estrutura necessária dentro e fora de quadra. Estou feliz e muito focada em fazer o meu melhor, estar sempre 100% e dando retorno ao meu clube e ao patrocinador.