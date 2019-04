Tássia, Gabi Cândido, Valquíria e Andressa mais uma temporada em Bauru

A chegada de Dani Lins, por enquanto, é a maior novidade de Bauru para a próxima temporada.

O clube, segundo o blog apurou, renovou com a líbero Tássia, a ponta Gabi Cândido e as centrais Valquíria e Andressa. A tendência é a permanência de Tifanny, nesse caso ela e a levantadora seriam as duas jogadoras de 7 pontos.

Bauru está no mercado buscando outra central, mais uma oposta e duas ponteiras que poderiam vir do exterior.

Existe o interesse na renovação de Naiane.