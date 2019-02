Taubaté abre semana já sob comando de Renan Dal Zotto.

Conforme o blog antecipou na semana passada, Renan Dal Zotto assume a partir de segunda-feira oficialmente como técnico de Taubaté.

Renan já comandará o primeiro treino da semana.

A estreia do treinador da seleção brasileira acontecerá no sábado, dia 28, contra Ribeirão Preto no Abaeté.

Renan, a princípio, só assumiria o time após o encerramento da Superliga. Os dirigentes no entanto optaram em antecipar o início do trabalho e o técnico aceitou.

Taubaté é o terceiro colocado e vem de derrota para o Sesi por 3 a 1. Ricardo Navajas volta ao cargo de supervisor. Ele dirigiu o time em 3 jogos.