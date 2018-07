Taubaté, amargo, comemora Páscoa sem chocolate contra o Sesi

Pode colocar mais uma na conta. Taubaté já deve ter perdido a conta de quantas vezes ganhou do Sesi.

Não importa o torneio, local, São Caetano foi novidade, e muito menos que era véspera da Páscoa.

Taubaté, amargo, não quis saber de chocolate e respeitou, do seu modo, a data festiva.

Quem esperava um novo 3 a 0 se surpreendeu. O Sesi resistiu bravamente, roubou dois sets, mas acabou sucumbindo como de hábito no fim.

A diferença ficou no número de erros. 75 no total com larga vantagem para o Sesi. Foi um 3 a 2 feio, nível técnico baixo e pautado pelo nervosismo.

Murilo evoluiu, pasmem, e fez 8 pontinhos. Ainda assim foi o único que abaixo dos dois dígitos. Lucão segue devendo. 2 pontos de bloqueio em 5 sets. Pouco.

O jovem Vaccari é bem esforçado e Riad, depois de Théo, foi o maior pontuador. O oposto do Sesi não fez mais do que obrigação pela quantidade de bolas que recebeu de Bruno.

Rapha precisou ter paciência do lado de Taubaté. Mario Jr deu prejuízo do lado de Taubaté. Não inspira a menor confiança e desandou no passe.

Lucarelli e Wallace responderam quando chamados. Lucas Loh tem mais bola do que apresentou. Os centrais foram ligeiramente discretos.

O Sesi respira por aparelhos. Marcos Pacheco não tem mais coelhos para tirar da cartola.

Taubaté nunca esteve tão perto da final.