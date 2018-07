Taubaté ameaça deixar campeões olímpicos na mão

Os campeões olímpicos Lucarelli, Wallace e Éder se apresentam hoje em Taubaté. E o clima logo na chegada não será dos melhores.

Os 3 e o levantador Rafa, capitão do time, ainda não receberam parte do salário de julho relativo aos direitos de imagem. Os valores são entre 30 e 70% dos vencimentos dependendo do caso.

A maioria dos jogadores confirmou a informação ao blog.

Taubaté prometeu quitar a dívida na última sexta-feira mas o dinheiro não foi depositado.

O ambiente é ruim e de incerteza nos bastidores.

Claudio Teixeira Brazão, o Macaé, Secretário de Esportes, admitiu o atraso. Os demais jogadores do elenco e a comissão técnica estão em dia.

A prefeitura, até onde o blog tem conhecimento, tem cumprido com o combinado. A verba devida é de responsabilidade dos patrocinadores.