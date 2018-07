Taubaté, desconfiado, não indica convocação de Lucarelli para seleção brasileira.

Lucarelli pode até aparecer na lista do dia 16 de julho, data que Renan Dal Zotto provavelmente anunciará os convocados para os treinamentos visando o Campeonato Mundial.

Só que o jogador dificilmente irá defender o BRASIL na competição.

O blog apurou que Lucarelli foi orientado a não apressar em função da seleção. A recuperação é considera boa e a evolução anda dentro do prazo esperado.

Taubaté, segundo consta, teme pela saúde do jogador, especialmente por causa dos métodos utilizados pela comissão técnica da seleção.

O clube já teve problemas no passado com atletas que chegaram para jogar a Superliga ‘estourados’ pela seleção.

Para evitar que a história se repita, Taubaté, até onde o blog chegou, é contra a convocação do atleta e não indicaria a liberação do jogador caso ele seja mesmo chamado para Saquarema.

Lucarelli sofreu ruptura do tendão de Aquiles do pé direito em novembro do ano passado quando o time enfrentava Campinas.

Apesar de clinicamente curado, o jogador está bem abaixo do condicionamento físico ideal e necessita de reforço muscular.