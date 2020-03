Taubaté interdita ginásio por 30 dias e deve acompanhar decisão do Cruzeiro

A Superliga 2019/20 ainda não está oficialmente cancelada.

Mas é questão de dias.

Depois do Cruzeiro, que dispensou o elenco, Taubaté dá sinais de que a temporada chegou ao fim.

O blog apurou que o Ginásio do Abaete está interditado por 30 dias. Todas as atividades na cidade estão suspensas e o local não poderá ser usado sequer para os treinamentos do time.

Isso se fosse o caso.

A decisão evidencia que Taubaté seguirá os passos do Cruzeiro e deixará a Superliga.