Taubaté junta os pontos, levanta passado de Castellani na Europa e técnico está sob suspeita.

O futuro de Daniel Castellani é incerto em Taubaté. O técnico argentino não terá vida fácil na segunda temporada dirigindo o clube paulista.

O blog apurou que os dirigentes de Taubaté, desconfiados das últimas atitudes do treinador, resolveram levantar a ficha de Castelanni.

A conclusão não foi nada satisfatória.

Castellani, segundo consta, aprontou em Perugia em 2015 e foi dispensado ficando menos de 3 meses no cargo. O técnico teria articulado e tentado formar sua ‘patota’ na Itália, ou seja, usando os mesmos métodos que hoje coloca em prática em Taubaté.

Antes de vir para o BRASIL ele trabalhava na Bélgica. O blog levantou que os dirigentes do Noliko Maaseik não concordavam com a filosofia do argentino e optaram pela não renovação.

Só para ser ter uma ideia, o treinador não conhecia o preparador físico e mandou demitir Thiago que exercia o cargo no primeiro mês de convívio. Castellani trouxe Felipe que também acabaria detonado por ele.

A dispensa de Ricardo Picinin, assistente técnico, também repercutiu negativamente.

A parceria com Hugo Conte, pai de Facundo, ponteiro argentino contratado, faria parte do ‘esquema’ de Castellani em Taubaté, por isso Uriarte teria chegado.

A contratação de Nico Uriarte teria sido articulada por Castellani sem o consentimento de Ricardo Navajas.

Pior.

A chegada de um novo levantador seria normal e reforçaria o elenco isso se Rapha não tivesse renovado contrato por mais 2 anos em fevereiro, com o aval de Castellani.

Rapha tem a cara do projeto e goza de enorme prestígio com a torcida.

O blog fez contato com boa parte dos jogadores contratados, 10 no total, para essa temporada. Castellani que se prepare porque a imagem dele anda bem arranhada e se não mudar a maneira de agir dificilmente terá vida longa em Taubaté.

Existe nos bastidores uma enorme preocupação quanto ao relacionamento de Castellani com o fanático torcedor de Taubaté que deixou claro ser contra a permanência de dele na cidade.