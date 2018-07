Taubaté não pode ser apenas quarto colocado

Tudo bem. Taubaté derrotou o bom e valente time de Juiz de Fora por 3 a 0 e encerrou o ano com vitória.

Mas é pouco.

O quarto lugar após a disputa do primeiro turno não combina. A classificação pode até retratar o que Taubaté fez em quadra nesses 11 jogos, mas não justifica o investimento do clube.

Ninguém pode tirar os méritos de Montes Claros, terceiro colocado na bola, mas que Taubaté ficou devendo isso ficou.

É bem verdade que Cesar Douglas teve problemas para escalar alguns jogadores que não estavam inteiros fisicamente, caso específico de Lucarelli.

A esperança é que o ponteiro possa recuperar a forma durante os segundo turno e atingir o ápice nos playoffs.

Rapha vai precisar.

O levantador tem se desdobrado para fazer o time jogar e os adversários entenderem que Taubaté não é só Wallace. Mas tá difícil. Na prática Taubaté tem sido só Wallace no ataque.

Até que contra Juiz de Fora os centrais Éder e Octávio apareceram mais do que o habitual. O primeiro no bloqueio e o segundo no ataque.

O quarto lugar é sim decepcionante, porém não é definitivo. Taubaté vai receber o Sesi no segundo turno e visitar Montes Claros.

Individualmente o grupo de Taubaté é muito forte. Fazer o conjunto funcionar é o grande desafio para César Douglas.

Decidir o título com o Cruzeiro é obrigação, afinal o time foi montado para isso. Ou não?