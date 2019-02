Taubaté negocia contratação de Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira.

Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira, é a primeira opção para assumir em Taubaté.

O blog apurou que as negociações já estão em andamento e não será surpresa se o treinador for anunciado em breve. A diretoria do clube e o prefeito da cidade pretendem definir a questão o quanto antes.

Enquanto isso, Ricardo Navajas, que venceu os dois jogos que disputou, segue dirigindo o time. E será assim até o fim da Superliga quando ele voltará ao cargo de supervisor.

Nada mudará mesmo que Renan acerte com Taubaté para a temporada 2019/20.

O técnico, até onde o blog chegou, continuaria normalmente exercendo a função de técnico da seleção, assim como José Roberto Guimarães no feminino.