Taubaté reage e confirma punição a Lipe

Toca o telefone. Do outro lado da linha fala Ricardo Navajas.

O supervisor da equipe de Taubaté vai direto ao ponto e confirma que os atos de indisciplina de Lipe não ficarão impunes.

‘Ele será sim punido. Ainda não decidimos de que maneira acontecerá essa punição. Vou me reunir com os demais responsáveis pelo projeto e vamos resolver juntos essa questão. Certo é que quero afastar o Cézar Douglas dessa história’.

Ricardo explica que o jogador se desculpou com o treinador no vestiário logo após a derrota para o Cruzeiro:

‘É fundamental deixar o técnico longe disso. Joga a responsabilidade nas minhas costas. Essa obrigação é minha. O Lipe se desculpou. Não adiantava tomar nenhuma decisão naquela hora e de cabeça quente. As coisas só iriam piorar. Deixo claro que a punição será aplicada pelo clube e não pelo Cézar’.

O atual dirigente de Taubaté até entende a reação do jogador que xingou e peitou Cézar Douglas durante o jogo:

‘Nada justifica. Acontece que a pressão é grande. O Lipe ainda não está 100%, sabe que precisa correr atrás e claro que bate a preocupação de estar bem para ser convocado e jogar a Olimpíada. O cara fica mais nervoso do que o habitual. O que não pode é um ponteiro ter 6 bolas para virar num set e não marcar nenhum ponto. Tem que ser cobrado mesmo. Ele e qualquer um nessas circunstâncias’.

Ricardo, apesar de tudo, elogiou o jogador:

‘Fico surpreso com o comportamento dele. O Lipe é muito educado, respeita todos aqui em Taubaté e nunca deixou de cumprir com as obrigações. Jamais tivemos problema algum. O que não posso e não vou admitir é indisciplina. Existe uma hierarquia e ela será respeitada’.

Taubaté é o segundo colocado na Superliga com 43 pontos. O próximo jogo será na quinta-feira contra Canoas.