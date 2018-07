Taubaté x Sesi: a freguesia continua

Sabe o que mudou no Sesi para essa temporada?

Nada.

O time trocou a comissão técnica, como se Marcos Pacheco tivesse culpa, e boa parte do elenco. Liderou a fase de classificação do campeonato paulista e se gabava de ser o único invicto.

Só que aí apareceu Taubaté pelo caminho e o resultado todo mundo já conhece.

Com os retornos de Rapha, Lucarelli, Otávio e Walace, o Sesi novamente perdeu. Caiu por 3 a 1 na primeira partida semifinal do estadual.

Lucão e Douglas Souza, aqueles que teoricamente teriam que fazer a diferença, também reapareceram, mas foram figuras ilustrativas.

Essa é uma das maiores, se não for a maior, freguesia do vôlei masculino nacional. Algo que pode ser comparado quando Rio e Praia Clube jogam por qualquer competição no feminino.

Domingo, em Santo André, o Sesi terá que vencer o jogo e a prorrogação, golden set, para ser finalista.

A inferioridade técnica, visível na primeira partida, não é o maior desafio.

O Sesi se acostumou e gostou de perder para Taubaté.