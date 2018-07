Taubaté x Sesi: nem sempre o freguês tem razão.

E a escrita permanece. Deu Taubaté mais uma vez. Novamente 3 a 0. Vitória sem sustos que só faz aumentar a freguesia.

O Sesi não se cansa de perder.

É preciso porém separar as coisas e os acontecimentos registrados no Abaeté.

Os erros da dupla Anderson Caçador, esse cada dia pior, e Luiz Coutinho de Oliveira, não interferiram no resultado da partida.

O chororô do Sesi é injustificável. Os árbitros, coitados, erraram para os dois lados.

Fato é que o Sesi perdeu na bola e na insistência de jogar com um a menos. No 6 contra 6 já seria difícil, com Murilo em quadra as coisas pioraram.

O ex-jogador da seleção é hoje mera figura ilustrativa. Marcou míseros 3 pontos, média de 1 por set. Capitão, líder e intocável, foi mantido até o fim.

É sério que o Sesi esperava outra coisa que não fosse a derrota?

Murilo fez seu papel. Discutiu com a arbitragem, com os jogadores de Taubaté, mas bola que é bom, nada.

Aliás, livrar a cara de quem no Sesi?

Difícil.

O Sesi atual é uma espécie de versão masculina do Praia Clube.

Taubaté, diga-se de passagem, nem precisou ser brilhante para vencer. Quase não foi ameaçado, sempre liderou o placar e foi superior em todos os fundamentos.