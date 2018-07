Taubaté x Voleisul: teoria da conspiração e conversa pra boi dormir

É preciso ter responsabilidade no esporte.

O tema envolvendo a saída de Paulo Roese do Voleisul segue em pauta.

A decisão do profissional precisa ser respeitada, assim como o direito do clube, independente de quem se julgue na razão dos fatos.

Associar a classificação do Voleisul para as semifinais da Copa Brasil em função da troca de treinador é de uma infelicidade absurda.

Sejamos práticos e diretos sem perder tempo.

Ponto 1: Taubaté atuou com time reserva porque será sede do sul-americano em fevereiro, ou seja, absolutamente descompromissado com a partida.

Ponto 2: Não existe mágica. Reinaldo Bacilieri, com o devido respeito, não teve tempo de colocar sua filosofia de treinamento em prática, sendo assim, por mais que tenha capacidade, e não duvido, não teve essa de ‘dedo do técnico’ na vitória.

Ponto 3: Os jogadores sim, esses podem ter mostrado mais disposição, mais empenho dentro de quadra como resposta as recentes declarações de Paulo Roese, o que convenhamos também não seria nenhuma novidade. Acontece dia sim, dia não no futebol.

Ponto 4: O mérito do Voleisul por enquanto foi ter eliminado na fase anterior Montes Claros.

O resto é pura teoria da conspiração. E segue o jogo.