Tchau Caramuru, já vai tarde!

Se a coisa no BRASIL fosse levada a sério, Caramuru não estaria mais disputando a Superliga.

Clubes contratam, não pagam, fazem acordo por debaixo dos panos, não cumprem e nada acontece. É o caso de Caramuru, que não é o primeiro e certamente não será o último.

Segundo consta, são vários meses de salários atrasados, muitas promessas e nada de concreto.

A questão é simples: havendo ou não lucro, estando ou não em crise, a empresa é obrigada a arcar com as verbas trabalhistas de seus empregados. A lei é clara e não muda no esporte. Caso o atraso no pagamento do salário seja habitual e por vários meses (a começar a partir do 3º mês), a legislação prevê a chamada “rescisão indireta” do contrato de trabalho por parte do funcionário.

Um clube não pode transferir os riscos e dificuldades de sua atividade econômica para os empregados. Isto quer dizer que, não importa qual a situação de dificuldade de uma empresa, não há um motivo válido para que o salário atrase.

Entra ano, sai ano, os problemas se repetem. E não dá apenas para culpar os dirigentes porque existem muitos jogadores coniventes por aí.

Fluminense e Camboriú, no feminino, seguem a mesma linha.

Por essas e outras, Caramuru já vai tarde. Virtualmente rebaixado, o time vai agora enganar na Superliga B com o aval da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.