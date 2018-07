Técnico abre as portas para retorno de Sokolova à seleção da Rússia

As portas da seleção estão abertas para o retorno de Lioubov Sokolova.

A afirmação partiu do técnico Yuri Marichev.

O convite, segundo o treinador, já foi feito e a decisão está nas mãos da veterana jogadora do Dinamo Krasnodar.

Bicampeã mundial em 2006 e 2010, Sokolova está com 37 anos e jogou as últimas 5 olimpíadas.

Sokolova, além de exímia passadora, é considerada uma das jogadoras mais completas do mundo.

A Rússia, que conquistou recentemente o título europeu na Holanda, disputará em janeiro o pré-olímpico.

A competição será jogada em Ankara, na Turquia, e o campeão se classifica para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro.

Caso não conquiste o torneio, a Rússia terá uma terceira oportunidade (Copa do Mundo foi a primeira) no pré-olímpico mundial que será disputado em maio no Japão.