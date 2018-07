Teimosia e Roberta deixam o Rio a uma vitória do título da Superliga

Osasco fez 1 a 0. Osasco abriu vantagem no segundo set. Não fechou. Osasco conseguiu colocar 21 a 16 no terceiro set e levou a virada.

O vôlei não costuma perdoar. O Rio muito menos.

Faltou competência e sobrou teimosia. O Rio passou por cima sem perdão.

Osasco abusou da sorte na segunda partida e foi merecidamente castigado.

Foi absolutamente inexplicável e comprometedora a ausência de Carcaces no momento mais delicado do jogo no terceiro set. Dani Lins quis ‘ajudar’ Gabi, mas a atacante de Osasco simplesmente enterrou o time no fim do terceiro set.

Se Gabi enterrava Osasco, Natália levantava literalmente o Rio em quadra. Brilhante, eficaz e absolutamente decisiva.

O resultado do quarto set já era esperado. Derrubado emocionalmente, Osasco rodou fácil na mão do Rio.

Ganhou quem enxergou mais e agiu com rapidez, no caso, Bernardinho. A entrada de Roberta mudou a cara e a maneira de jogar do Rio a partir do segundo set.

O resultado de 3 a 1 dá moral, confiança, equilíbrio e deixa o Rio a uma vitória do campeonato.

Osasco vai lamentar muito as oportunidades desperdiçadas. O time volta a conviver com a pressão e a instabilidade emocional.