Terceira rodada define classificados. Restam duas vagas para 4 times.

Se não fosse a vitória do Voleisul sobre o São José no tie-break, os visitantes teriam aproveitamento de 100% na terceira rodada do returno da superliga masculina.

Os resultados previsíveis deixam o cenário absolutamente definido mesmo faltando ainda 8 rodadas para o fim da fase de classificação.

Em Canoas, o Cruzeiro se deu ao luxo de poupar Leal, não usou William e Wallace e acabou perdendo o primeiro set para os donos da casa. Depois, com o levantador titular e o oposto em quadra, virou com facilidade, fez 3 a 1 e somou mais 3 pontos. O Cruzeiro, com 36, será primeiro.

Taubaté sim, passou sufoco. Bento Gonçalves, com Rivaldo inspirado, abriu 2 a 0 com autoridade. O jogo marcou o reaparecimento de Lipe, mas o ponta da seleção jogou apenas o primeiro set e fez só 2 pontos. Voltou para o banco e não saiu mais. Lucarelli, como sempre, foi o maior pontuador de Taubaté. O time paulista, assim como o Cruzeiro, conseguiu a virada e venceu o tie-break por 15/13. Taubaté foi aos 32 pontos.

Em Montes Claros, com destaque para Aracajú no bloqueio, o Sesi, ainda sem Riad e com Théo na reserva, se manteve em terceiro lugar ganhando por 3 a 1.

O bom e eficiente Wallace comandou Campinas em Belo Horizonte. O equilíbrio tão esperado entre Minas e Campinas ficou só no papel. Quando a bola rolou, Campinas se impôs e ganhou com surpreendente facilidade por 3 a 0 se isolando em quarto lugar com 24 e um jogo a menos que Montes Claros, quinto com 21.

Juiz de Fora freou qualquer chance de classificação de Maringá ao alcançar a segunda vitória na superliga no Paraná. Os mineiros fizeram 3 a 2 com 15/10 no quinto set.

Cruzeiro, Taubaté, Sesi e Campinas, nessa ordem, serão os 4 primeiros.

A tendência é que Montes Claros e Minas briguem pelo quinto lugar.

A terceira rodada definiu que Bento Gonçalves, Canoas, São José e Voleisul irão disputar as duas vagas restantes para os playoffs.

Juiz de Fora e Maringá estão de férias.