Thaisa e mais 11

A sinceridade sempre foi uma das virtudes dela.

Dona de uma personalidade rara, algo difícil especialmente nos dias atuais, Thaisa disse que não descarta jogar novamente pela seleção brasileira.

E a possível volta dela não surpreende.

A proximidade da Olimpíada contagia, algo natural, mas a presença de Sheilla e Fabiana mexeu com a bicampeã olímpica.

Com as duas, ou melhor, com as 3 juntas de novo, o BRASIL muda completamente de patamar.

A reta final da Superliga passada com a camisa de Barueri sob comando de José Roberto Guimarães, responsável direto pela recuperação da atleta, foi uma prova que Thaisa está 100%.

Diante do cenário atual, o técnico sabe que não pode abrir mão do talento e principalmente da experiência de uma jogadora respeitada mundialmente.

José Roberto Guimarães não tem muito o que pensar.

Thaisa joga fácil na seleção.

O BRASIL para Olimpíada seria ela e mais 11.