Thaísa não pode ser banco. Não em Barueri.

Nada contra Vivian, muito menos a promissora Milka.

Em tese, só quem trabalha com as jogadoras no dia a dia, no caso José Roberto Guimarães, sabe o que é melhor para Barueri. Mas causou enorme estranheza ver Thaísa começar no banco contra o Fluminense.

A jogadora, inexplicavelmente, pagou o pato contra o Pinheiros na última rodada. Como o time venceu, a comissão técnica achou por bem manter a escalação que terminou o jogo anterior diante do Fluminense.

Era óbvio que não daria certo.

Foi preciso ver o adversário abrir 2 a 0 para José Roberto Guimarães se render. Thaísa reapareceu no fim do segundo set e não saiu mais. Não por acaso Barueri virou e venceu no tie-break.

É natural que Thaísa ainda precisa evoluir, ganhar ritmo de jogo e principalmente confiança. Só que nem tudo de ruim que acontece ou não dá certo é de responsabilidade dela.

A boa fase de Skowronska, mérito do treinador, contrasta com a insistência e o fardo que José Roberto é obrigado a carregar por causa da contratação de Amanda. Maira, essa sim, foi uma boa aposta.

Em compensação, a líbero Natinha tem dado prejuízo. Anda mal na defesa e não pode levar tantos pontos de saque por jogo como tem acontecido.

Aos trancos e barrancos, Barueri vai tentando arrancar na Superliga, e com Thaísa em quadra a coisa pode acontecer. Caso contrário…