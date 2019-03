Tifanny, sempre ela, obriga Rio a refazer planos

Tifanny aprontou de novo.

Responsável pelo inédito título estadual e a eliminação desse mesmo Rio na Copa Brasil, a jogadora foi decisiva no primeiro jogo das quartas de final vencido por Bauru por 3 a 1.

20 pontos.

Ninguém jogou mais bola do que ela e isso tudo atuando na posição errada, afinal não é segredo para ninguém, inclusive para o técnico, que Tifanny rende muito mais como oposta.

Por sinal, dessa vez Anderson não atrapalhou, o que já é um grande negócio. Deixou o time se virar em quadra, não saiu queimando as jogadoras substituindo aleatoriamente e deu resultado.

Era muito simples.

Se tivesse agido assim durante a fase de classificação Bauru poderia ter ido além do sexto lugar.

O que resta é saber como o time irá se comportar fora de casa. Passa a ser muito mais uma questão emocional do que técnica. O Rio é acostumado a jogar sob pressão e não foram poucas as vezes que saiu do buraco, portanto para Bauru o desafio continua gigante.