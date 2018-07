Tiffany, primeira trans no vôlei brasileiro, ignora preconceito e diz: ‘Eu tinha vantagem. Hoje não. Estou dentro da lei’.

Tiffany faz questão de esquecer Rodrigo Pereira de Abreu.

Há quem ainda questione sua legitimidade para jogar entre as mulheres. Bauru não quis saber. O clube do interior paulista quebrou qualquer tipo de preconceito e trouxe a jogadora do Golem Palmi da segunda divisão italiana.

A situação não é inédita mas são raros os casos de atletas que mudaram de sexo.

Tiffany sempre jogou entre os homens. Passou por Portugal, Indonésia, Espanha, França, Holanda e Bélgica quando foi autorizada a mudar de sexo vestindo a camisa do JTV Dero Zele-Berlare.

A contratação dela mexeu com o mercado brasileiro. Vai dar ainda o que falar. E Tiffany ainda nem jogou. Está mantendo a forma em Bauru.

O blog apurou que com a transformação Tiffany, 32 anos e 1,90m, perdeu 60% da sua força e boa parte da impulsão.

Nessa conversa com o blog, a jogadora fala com naturalidade da mudança, explica a transformação e que recebeu apoio da família e dos amigos.

Tiffany agradece Bauru e diz que o clube quebra qualquer tipo de preconceito ao contratá-la. Ela garante que hoje não leva nenhum tipo de vantagem no jogo feminino.

Como e quando se deu sua transformação?

Em dezembro de 2012. Jogava na Bélgica e decidi sair do clube para ir morar com um amigo na Holanda onde comecei toda minha transição.

Até quando você jogou masculino?

Já em 2013 procurei por um clube na Holanda. Queria apenas para praticar o esporte e continuar minha transição jogando por prazer porém em time masculino.

Você recebeu apoio quando decidiu mudar de sexo?

Sempre tive apoio de quem me conhecia. Amigos, família e os companheiros de time.

E até hoje se comunica com os antigos companheiros?

Amizades verdadeiras sempre vão continuar. Todos me admiram e me amam como uma amiga. Assim amo eles e mantemos contatos normalmente.

Discriminação? Aconteceu?

Nos clubs por onde passei sempre fui muito bem recebida. Nos jogos fora as vezes sentia as pessoas curiosas por ter uma mulher jogando com homens porém nunca tive discriminação. Eu tive um problema na Bélgica quando já voltei da Holanda em 2015 jogando e a federação me parou por duas semanas pois não sabia onde deveria jogar. Até que FIVB, Federação Internacional de Vôlei, enviou uma nota informando que jogaria no masculino até terminar toda transição não só no aspecto físico como também burocrático.

E como foi sua entrada no feminino?

Em dezembro de 2016 a parte burocrática com passaporte e documentos estava toda em ordem. Foi quando foi feita minha troca de federação de masculino para feminino e recebi propostas de vários clubes da Bélgica e Itália.

O que representou Bauru abrindo as portas para você?

Bauru mostra que eu sou uma jogadora que merece respeito e ser tratada como outra qualquer abrindo as portas e quebrando o preconceito.

BRASIL ou Itália nesse aspecto?

BRASIL meu país, claro.

Você tem receio que algum clube possa jogar contra e impedir que atue por Bauru?

Sempre terá quem vai contra porém não estou fazendo nada de errado. Estou nas regras. Estou dentro da lei. Não sou nem melhor nem pior que as outras jogadoras. Apenas tenho meu talento.

Você não acha que leva vantagem na rede e no jogo?

Antes da minha transição sim. Eu tinha uma vantagem que se chama testosterona. Hoje eu tenho apenas minhas habilidades e capacidades de adaptação como todas as outras jogadoras. Umas mais altas, outras menos.