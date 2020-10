Times com até 3 casos de Covid-19 no elenco serão obrigados a jogar pela Superliga

O protocolo estabelecido pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, determinará que os clubes que tiverem até 3 casos de Covid-19 serão obrigados a entrar em quadra.

O blog apurou que a determinação valerá para as competições oficiais organizadas pela entidade.

A partir desse número, 4 casos ou mais, os clubes poderão solicitar o adiamento dos jogos e serão atendidos tendo suas respectivas partidas remarcadas.

O protocolo começará a valer a partir do Super 8, competição que abrirá o calendário 2020/21 no fim do mês. O torneio não valerá nada em termos práticos e conforme o blog antecipou servirá apenas para pagar compromissos comercias dos clubes e da CBV envolvendo a Superliga passada.