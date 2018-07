Ting Zhu se cala e foge de polêmica após eliminação da China

Nanjing, CHINA.

O clima era altamente desfavorável. Como no hotel onde estamos hospedados as chinesas só falam bom dia, boa tarde e boa noite, o jeito foi aproveitar a coletiva no Nanjing Olympic Sports Center.

A pergunta estava na ponta da língua. Quis saber do técnico Jiajie An, substituto temporário de Lang Ping, se a China jogou contra a Holanda para eliminar o BRASIL.

Jiajie, visivelmente constrangido, se fez de desentendido. Disse apenas que a China joga pensando na China e não nos outros. Insisto e pergunto se não teria sido mais inteligente poupar as titulares depois de fazer 2 a 1 contra a Holanda, garantir o primeiro lugar e ‘fugir’ da Sérvia.

Jiajie se limitou a dizer que nenhuma jogadora pediu para sair.

Então tá.

A linha foi a mesma com Ting Zhu. A jogadora no entanto simplesmente se recusou a responder depois da coletiva se a China estaria arrependida de ter classificado o BRASIL para as semifinais. Limitou-se a balançar negativamente a cabeça e se calou.

Perguntada se a estratégia tinha sido errada, Zhu novamente não quis responder. Direito dela. Igual ao nosso de perguntar.

A inesperada derrota de 3 a 1 para a Itália diante de 6 mil pessoas foi frustrante e pegou todos de surpresa desde a comissão técnica, passando pelas jogadoras, torcida e organização do evento.

Sem a China na final o interesse do fanático torcedor chinês cai pela metade.