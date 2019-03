Todo cuidado é pouco, afinal é BRASIL x Argentina.

Hoje é dia de BRASIL x Argentina.

As atenções estão voltadas para o Sul-Americano jogado em Belo Horizonte. O anfitrião Minas abre as semifinais contra o perigoso UPCN. O atual tricampeão Cruzeiro encara o Obras de San Juan.

Teoricamente, o caminho do Minas até a decisão é mais complicado. Para o Cruzeiro nem tanto. Deve passar com relativa facilidade pelo Obras se encarar o jogo com seriedade desde o início.

Nos dois casos todo cuidado é pouco.

Os times argentinos não respeitam tanto o vôlei do BRASIL como no passado e evoluíram muito, prova disso foi a conquista recente do Bolívar em solo brasileiro.

O Cruzeiro pode entrar para a história como maior vencedor de todos os tempos se for campeão em 2019.

Os argentinos não vencem desde 2015 com o UPCN. No BRASIL a única conquista foi em 2013 com esse mesmo UPCN e também em Belo Horizonte.