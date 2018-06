Traição em Maceió e mensagens escancaram crise e desconfiança contra CBV: ‘Gestão temerária e amadora’.

O blog foi procurado por pessoas que participaram da reunião, ou melhor, do teatro que teria selado a paz entre a Federeação Gáucha, via Carlos Cimino, e a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, com o intuito de abafar as denúncias contra a ‘farra’ nas passagens aéreas.

Carlos Cimino se viu acuado e diferente do que foi divulgado, em carta para a imprensa, só fez assinar o documento.

Aliás, não foi Cimino que redigiu o e-mail, e sim Ricardo Abalem, presidente da Federação Tocantinense, atendendo pedido de Toroca, presidente da CBV.

Uma fonte, que esteve na reunião, pediu para não ter seu nome revelado com medo de represálias da própria CBV. O dirigente no entanto relata os fatos ocorridos há uma semana em Maceió na casa do presidente da CBV, vendido como ‘paz’ para a imprensa.

‘Caro Voloch. Se você conhecesse o Cimino um pouco melhor saberia que ele não consegue formular duas frases sem um erro de concordância. O Cimino chegou e numa mesa ficaram reunidos por pouco mais de 20 minutos. Estavam presentes ele, o Toroca, Gustavo (filho) e Radamés, sempre isolados dos outros que estavam no ambiente. Após estes 20 minutos sem nenhum papel envolvido, somente conversa, o Toroca deu um grito e mandou chamar o Abalem e o Roberto Fernandes (Presidente de Alagoas) e mais duas pessoas. Toroca disse ‘mostra pra ele os documentos Radamés’. O CEO da CBV tirou duas planilhas de uma folha cada, de uma pasta e começou a mostrar pra ele e ninguém conseguia ver o que era. Em menos de 3 minutos o Cimino, visivelmente constrangido, disse ‘ok, tudo explicado, obrigado presidente Toroca, estou satisfeito’. Aí o Toroca disse,’agora você e o Abalem vão para aquela mesa e ele vai escrever a carta que você vai assinar e divulgar pra imprensa e a partir de agora você não fala mais nada sobre o assunto, entendido?’ Cimino respondeu que sim. Quando os dois se levantaram e saíram o Toroca disse murmurando: ‘tenho nojo de cabra que não tem culhão, ameaça e não cumpre’. Levantou e saiu’.

O blog teve acesso as recentes mensagens em um grupo criado e usado pelos presidentes de federações. Diferente do que Cimino disse na ‘carta arrumada’ o clima, como nota-se abaixo, já era de desconfiança contra a atual gestão de Toroca e Radamés Lattari.

Entenda a origem da crise na CBV:

O blog fez contato com a CBV solicitando que a mesma fale sobre as novas denúncias.