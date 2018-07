Treino é treino, jogo é jogo. Jaqueline aparece para a decisão.

Jaqueline apareceu.

A jogadora que não treinava há quase uma semana, deu as caras no Sesi e participou do penúltimo treino antes da final do campeonato paulista.

O primeiro jogo da decisão contra Osasco será nesta quinta-feira no ginásio da Vila Leopoldina.

O tema rendeu.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/jaqueline-some-deixa-ambiente-pesado-e-relacao-com-talmo-azeda-no-sesi/

Jaqueline, ciente da veracidade dos fatos, evitou o assunto ao reencontrar as companheiras de trabalho. O grupo não. O post foi muito comentado internamente.

A atleta fez valer o ditado. Jogo é jogo, treino é treino.

Talmo, técnico do Sesi, agiu com a razão.

O treinador, mesmo contrariado, sabe que não pode deixar de escalar Jaqueline na final e inteligentemente joga a responsabilidade nas mãos da jogadora.

Descansada, ela tem obrigação de fazer a diferença em quadra.