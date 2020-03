Triste fim do Pinheiros

Um dos mais tradicionais e respeitados clubes do BRASIL, o Pinheiros, presente em todas as edições da Superliga, se apequena a cada temporada.

Para se ter uma noção, o time não depende mais dos próprios resultados para chegar aos playoffs. Se a eliminação acontecer, como tudo indica, será a segunda vez consecutiva que o time sequer passará de fase.

Nono colocado, o Pinheiros está a 10 pontos do sétimo, Barueri, próximo adversário, e dois atrás do bravo Curitiba, equipe que fecharia hoje os classificados.

O último jogo será contra o Rio, ou seja, derrota na certa.

São apenas 6 míseras vitória em 20 jogos.

Isso tudo reflexo das mudanças e escolhas precipitadas, como no caso da comissão técnica. Coincidência ou não, desde que Sérgio Negrão assumiu o time, o Pinheiros parou e passou a ser coadjuvante na Superliga.

A base, motivo de orgulho no passado, já não revela como antes.

O orçamento do clube sempre foi limitado e decididamente não serve com justificativa para o pífio rendimento. A lesão de Edinara poder ter influenciado, mas não dá para cravar que com ela seria diferente e muito menos isentar o treinador.

Daqui a uma semana o Pinheiros entra de férias.

Os associados não irão se manifestar, afinal torcida nunca foi o forte. A esperança é surja nesse período alguém do ramo, de bom senso, apaixonado pelo esporte, que pense na história e proponha uma limpa no clube, começando de fora para dentro.

É a única saída.

Caso contrário, o Pinheiros caminhará para o fim.