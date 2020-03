Troca de farpas entre Olímpicos e Radamés Lattari: ‘Vôlei foi para o ralo de vez’

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, perde força e principalmente moral.

A atual administração, de Radamés Lattari, que já era contestada pela maioria, foi bombardeada nos últimos dias. Primeiro sendo conivente no golpe do ranking e depois no fim de semana quando a direção da entidade decidiu, tardiamente, suspender a Superliga.

O blog teve acesso a troca de mensagens entre as partes no grupo denominado ‘Olímpícos 1964-2016’.

Inconformados, ex-jogadores trocaram farpas com Radamés, fizeram acusações e alguns deixaram o grupo. O dirigente, sem alternativas e visivelmente deslocado, foi irônico ao comentar que também estariam deixando o whatsapp.

‘Fiquem todos, pode deixar que eu me retiro, perdão em me preocupar com a saúde dos atletas e não com os prejuízos financeiros’.

Gustavo, campeão em 2004, e dirigente de Canoas era um dos mais exaltados. Todos que se pronunciaram, sem exceção, acusaram a CBV.

‘Nosso vôlei foi para o ralo de vez’, teria dito um dos membros do grupo.

Participavam do grupo membros da geração de prata, campeões olímpicos de 1992 em Barcelona e ouro em Atenas 2004. Renan Dal Zotto, José Roberto Guimarães e Bernardinho inclusive.