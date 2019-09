Tudo certo, mas na hora de tirar o 10…

José Roberto Guimarães estava no caminho certo. Indo bem, muito bem.

Sensato, iniciou a Copa do Mundo de maneira coerente e colocando em quadra o que tinha de melhor contra a Sérvia. E tudo indicava que seguiria a mesma linha contra a Argentina.

E foi assim, ou quase isso nos 3 a o em Hamamatsu.

Fabizona mantida como titular e Camila Brait ganhando sua oportunidade. Perfeito. Mas aí na hora de tirar o 10, José Roberto Guimarães errou.

E errou pelo menos duas vezes.

Primeiro ao não manter Drussyla. Segundo ao não escalar Gabi Cândido no lugar dela e terceiro, o mais grave, escolher jogar com Amanda. Deslize injustificável, até porque o técnico conhece a jogadora em questão e sabe que pode contar sempre com ela contra as seleções sul-americanas e africanas.

Ou não?

E se a recomendação, que pode ter acontecido, era poupar Drussyla por causa da recente lesão na canela, qual a justificativa para não usar Gabi se todos conhecem o histórico de Amanda?

No mais, tudo dentro do script com Sheilla nas inversões com Roberta e Carol e Mara entrando para não perderem ritmo de competição.