Tudo como dantes no quartel de Abrantes.

Sabe o que mudou no Cruzeiro? Nada.

Aliás, a conta agora é outra. Faltam 15 jogos para o penta.

Se engana quem pensa que a derrota na famigerada Copa Brasil mexeu com o Cruzeiro. Nada mudou no script do clube mineiro.

Na volta ao campeonato, o time alcançou a décima quarta vitória consecutiva na Superliga.

Ciente da fragilidade do adversário, Marcelo Mendez poupou mais de meio time. Dos titulares, apenas Leal e Isac entraram em quadra.

3 a 0 fácil, sem sustos e em pouco mais de uma hora diante do virtual rebaixado Caramuru.

Maringá e Canoas são as próximas vítimas do Cruzeiro.