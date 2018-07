Turnê do Rio deixa seleção longe da realidade e parâmetro zero

Enquanto China e Estados Unidos jogaram pra valer, a seleção brasileira encerra sua turnê pelo Rio de Janeiro com mais um treino de luxo.

O resultado já era conhecido antes mesmo da bola rolar. BRASIL 3 X 0 SÉRVIA.

Seria difícil imaginar que o time B da Sérvia pudesse resistir e fazer frente ao BRASIL. Deu a lógica.

A única coisa importante foi poder ver o time titular da seleção pela primeira vez junto. Contra a Itália e o Japão, José Roberto Guimarães não optou por Thaísa e Fabiana como centrais.

Nas pontas e na saída nenhuma novidade. Dani foi mantida como levantadora e finalmente Leia foi testada como líbero.

Como a seleção não corria nenhum risco e não era ameaçada, o técnico aproveitou para colocar Gabi, Adenízia e Roberta. As 3 não comprometeram.

O que se viu no Rio foi muito pouco ou quase nada.

Itália, Sérvia e Japão não ajudaram.

As europeias indiretamente atrapalharam o planejamento de José Roberto Guimarães. O técnico tinha como objetivo testar a seleção na primeira etapa do único torneio oficial antes dos jogos olímpicos.

Pelo menos no Rio de Janeiro isso não foi possível.

Itália e principalmente a Sérvia não usaram as principais jogadoras.

Alessia Orro, Antonella Del Core, Nadia Centoni e Martina Guiggi não vieram com a delegação italiana.

No caso da Sérvia as opostas Jovana Brako?evi? e Sanja Malagurski, ex-Osasco, são as mais conhecidas do grupo.

A levantadora Maja Ognjenovic e mais Tijana Boskovic, Ana Bjelica, Brankica Mihajlovic, Jelena Nikolic e Milena Rasic ficaram de fora.

Nem o técnico Zoran Terzic está no BRASIL. As jogadoras continuam treinando e atendendo compromissos com o patrocinador.

O torcedor não deve se iludir. Teste de verdade mesmo só a partir da segunda semana já em Macau.

Rio foi parâmetro zero.