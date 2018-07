Turquia faz história, elimina Rússia e espera pela Sérvia. Azerbaijão e Holanda disputam vaga na final do Europeu

A Turquia acabou com o sonho do tricampeonato europeu da Rússia. Invicta até então na competição, as russas, campeãs em 2013 e 2015, simplesmente caíram por 3 a 0 e estão eliminadas.

As duas seleções se encontraram na primeira fase do campeonato e na ocasião a Rússia venceu por 3 a 1 saindo líder do grupo C.

A Turquia, de Giovanni Guidetti, se classificou apenas em terceiro lugar e eliminou a Polônia nas quartas de final.

A Sérvia, que ainda não perdeu no torneio, será a adversária da Turquia.

A outra semifinal será entre a surpreendente seleção do Azerbaijão, dona da casa, e a Holanda, que eliminou a Itália.