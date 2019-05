Turquia se despede de Jordan Larson e Ting Zhu

A Turquia, dona do segundo campeonato mais importante do mundo, se despede de duas das suas principais estrelas no fim de semana.

Jordan Larson e Ting Zhu deixam o vôlei do país.

As duas vão atuar na China.

O quinto e decisivo jogo entre Eczacibasi e Vakifbank, clássico que decide o campeonato no domingo, marca o fim do ciclo delas nas suas respectivas equipes.

Larson, segundo o blog apurou, está indo jogar no Shanghai.

A norte-americana fez história nas 5 temporadas que vestiu a camisa do tradicional Eczacibasi. Chegou em 2014, venceu de cara a Champions League e deu ao clube o bicampeonato mundial. Aos 32 anos, tinha proposta para voltar ao Dinamo Kazan, onde é idolo, mas foi seduzida pela fortuna dos chineses.

O caso de Zhu é diferente.

Por exigência da Federação da China, todas as jogadoras da seleção voltam ao país nos anos que antecedem a disputa dos jogos olímpicos.

Zhu completa 3 anos de Vakifbank. É a atual campeã do mundo e vice-campeã da Champions Legue.