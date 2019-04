Uberlândia vê o último ato de Natália e Gabizinha no Minas, futuras adversárias na Turquia

A Superliga pode registrar hoje o último ato de Natália e Gabizinha com a camisa do Minas.

As duas, conforme o blog adiantou há 2 meses, estão negociadas para a Turquia e de saída do BRASIL. Natália será jogadora do Eczacibasi e Gabizinha do Vakifbank.

Ambas deixarão saudades e por mais que o Minas se esforce, não há peças de reposição nas pontas.

O clube, segundo o blog apurou, tentou abriu conversas para segurá-las no país, mas as cifras exorbitantes e incompatíveis com a realidade financeira do BRASIL enterraram qualquer possibilidade de renovar com qualquer uma delas.

Portanto o torcedor não deve e não pode fazer comparação com as jogadoras que estão sendo contratadas e sim apoiar as escolhas da diretoria que já mostrou ter crédito suficiente.

Natália e Gabizinha são incomparáveis em suas respectivas funções.

Deixam a melhor impressão e portas abertas no Minas. Ganharam tudo que disputaram no BRASIL e colocaram o Minas novamente no cenário mundial.

Sem elas, nada disso seria possível.