Último ato e campo neutro para Rio e Minas

Numa semifinal tão equilibrada e surpreendente a Arena da Barra acabou sendo o palco ideal para o último ato entre Rio e Minas.

Campo neutro como se diz na gíria.

No Tijuca a torcida do Rio, assim como a do Minas quando jogou sob seus domínios, não fez a menor diferença.

Não será agora que irá fazer.

A Arena da Barra é enorme e tem capacidade para 18 mil pessoas. Se colocar um terço da capacidade o Rio estará no lucro.

Ali não existe pressão alguma para o adversário.

A única vantagem do Rio é ter treinado mais no local. O Minas chega sem referência.

Se depender da tradição e do retrospecto em jogos decisivos, dá Rio. O time de Bernardinho cansou de dar demonstrações de superação nos momentos de adversidade. Esse é mais um entre tantos outros.

A pressão ainda está do lado carioca.

O Minas, se quiser ter alguma chance, terá deixar o medo e o respeito no hotel. Ser agressivo no saque e se impor desde o início. A lição da terça passada foi dura mas deve ter servido para alguma coisa.