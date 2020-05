Acabou.

O Vôlei Ribeirão encerrou as atividades.

Segundo o blog apurou o clube abre mão da temporada 2020/21. Não há recursos e o objetivo do presidente e jogador Lipe é zerar as contas com atletas e comissão técnica.

Sair limpo sem dever nada.

Foram 3 anos de projeto.

Ribeirão foi nono colocado na última Superliga.