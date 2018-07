Um problema a menos para José Roberto Guimarães na seleção brasileira

Finalmente uma boa notícia para o técnico José Roberto Guimarães.

O Dinamo Moscou confirmou a renovação de contrato com a campeã olímpica Fernanda Garay. A jogadora fica mais uma temporada na Rússia.

A decisão do clube russo de ficar com Garay até abril de 2017 representa um problema a menos para o treinador. Ela era uma das 3 atletas desempregadas do grupo atual.

Agora apenas Jaqueline e Sheilla estão com o futuro indefinido. Fato é que dificilmente elas jogarão no vôlei brasileiro.

O caso de Jaqueline é ainda mais complicado pela exigência da jogadora de jogar no mesmo estado que Murilo. O Sesi não quis renovar o contrato. A alternativa seria abrir mão do lado financeiro e aceitar o que for oferecido nos times de menor investimento. Caso contrário o casal terá que se separar durante a temporada.

A situação de Sheilla é mais tranquila e a própria jogadora não tem pressa para definir a questão.

Sheilla já deixou claro em entrevistas recentes que só vai decidir depois da Olimpíada.

De qualquer forma, se quiser estar em quadra na próxima temporada, será infelizmente longe do BRASIL.