Uni, Duni, Tê em Contagem

O Cruzeiro tem a faca e o queijo na mão.

Virtual tetracampeão brasileiro, o time vai escolher o caminho que irá percorrer até a decisão do campeonato.

O Sesi, em baixa, é o adversário da próxima rodada em casa. Se vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 o Cruzeiro deixa o adversário na quarto colocação ao fim da fase de classificação. Isso significa dizer que as duas equipes, se o Sesi passar por Montes Claros nas quartas, se encontrariam na semifinal.

Se não entrar com a força máxima e novamente poupar alguns titulares, o Cruzeiro estaria facilitando as coisas para o Sesi, que vencendo sábado em Contagem, chegaria a última rodada jogando por uma simples vitória para ser terceiro no confronto direto com Campinas.

Cabe ao Cruzeiro decidir. Sesi ou Campinas?

A história do clube mineiro não aponta para a segunda hipótese. Eliminar o Sesi já nas semifinais teria um gosto especial para o Cruzeiro.

A verdade é que o Cruzeiro sobra na turma. Venha quem vier.

Independente do adversário nas semifinais, a dúvida é saber quem será vice-campeão.