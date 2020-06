Universidade Positivo encerra contrato de patrocínio com Curitiba/Vôlei

A Universidade Positivo encerrou oficialmente a parceria com o Curitiba/Vôlei.

Em nota oficial, a empresa afirma que o contrato terminou e foi cumprido em sua totalidade durante 2 anos. Sem entrar em detalhes sobre as recentes acusações das jogadoras, a Universidade Positivo enfatiza no texto que não mediu esforços para dar todo o suporte necessário ao time dentro e fora de quadra durante o período.

Eis a nota:

‘A Universidade Positivo ressalta que foi patrocinadora do Curitiba Vôlei por duas temporadas. O contrato de patrocínio, cujo prazo terminou ao final da última temporada, foi cumprido em sua totalidade pela patrocinadora. A UP enfatiza que, durante o tempo em que patrocinou o Curitiba Vôlei, não mediu esforços para dar todo o suporte necessário ao time e às atletas, não apenas com a cessão do uso da infraestrutura e serviços da instituição (ginásio, academia, salas de aula, quadras, clínicas e auditórios), como fornecimento de toda a alimentação das atletas e comissão técnica, além do suporte de profissionais e estudantes de fisioterapia, educação física, medicina, nutrição e psicologia. Além disso, a UP concedeu bolsa de estudos de 100% a toda a equipe do Curitiba Vôlei em cursos de graduação, pós-graduação e idiomas e, mesmo com o fim do contrato, essas bolsas continuam sendo subsidiadas pela universidade. Para finalizar, a Universidade Positivo reforça que todos os atendimentos realizados pelos acadêmicos e professores dentro de suas instalações são de conhecimento de todos’.