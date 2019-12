Vai gostar de tie-break assim lá na Sérvia!

Ao mesmo tempo que encontrou o time, Osasco vai tomando gosto pelo tie-break.

O quarto jogo consecutivo decidido no quinto set aconteceu contra o Fluminense, no ginásio da Hebraica. E novamente com final feliz para a equipe paulista, assim como na penúltima partida diante de Bauru.

Foto: (Mailson Santana/Fluminense FC)

Aproveitamento de 75% na Superliga com uma derrota nas mesmas circunstâncias para o Rio em casa e outro 3 a 2 a favor em Barueri na terceira rodada.

Rotina perigosa e aceitável quando se enfrenta adversários que brigam na parte de cima da tabela, o que não foi o caso do Fluminense, lutando para não cair e que estava na zona de rebaixamento. Foi justamente o ponto perdido por Osasco que tirou o Fluminense das últimas posições.

Vitória que serviu para confirmar que Bjelica é outra jogadora, e cada vez mais decisiva, na posição de origem, a evolução gradativa de Roberta e o crescimento de Bia.

Osasco permanece no Rio e na sexta-feira vai ao Tijuca encarar o Flamengo. O tropeço contra o Fluminense não permite ao time pensar em outro resultado que não seja 3 a 0.