Vakifbank, de Ting Zhu, conquista Champions League

Enquanto o Rio comemorava o título brasileiro, a Itália assistia o Vakifbank conquistar a Europa.

O clube turco ganhou pela terceira vez na história a Champions League, título mais importante e valioso do continente.

Na final, jogada em Treviso, o time derrotou o Conegliano por 3 sets a 0.

O Vakifbank abriu 2 a 0 com enorme facilidade fazendo 25/19 e 25/13. O Conegliano esboçou alguma reação no terceiro set mas não resistiu e caiu com 25/23.

A chinesa Ting Zhu, carrasca do BRASIL na Olimpíada, foi eleita a MVP da Champions.

Apesar do vice-campeonato o Conegliano estará no mundial de clubes. Como a FIVB, Federação Internacional de Vôlei, já havia convidado o Vakifbank, o segundo colocado automaticamente se garante no campeonato.

O Eczacibasi, também da Turquia e atual campeão do mundo, foi terceiro colocado.