Valinhos vive crise interna com jogadoras sem contrato, atraso de salários e denúncia de desvio de verba

Às vésperas da Superliga e em plena disputa do Campeonato Paulista, o time de Valinhos vive grave crise financeira e problemas internos.

O blog apurou que o clube sequer assinou contrato com as jogadoras que fazem parte do elenco. A maioria treina e joga sem o compromisso assinado, o que em tese infringe o regulamento.

Como se não bastasse os salários estão atrasados.

Algumas jogadoras já buscam opções no mercado. O blog tem informações que Talita deverá ser a primeira a sair. Ela estaria deixando Valinhos para jogar na Europa. A Romênia deve ser o destino dela.

Outras poderão seguir o mesmo caminho já que a insegurança é grande no clube.

A falta de credibilidade na atual gestão, segundo consta, teria afastado os poucos investidores. O Country Clube, parceiro, apura denúncia de desvio de verba.