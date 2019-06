Valorização, respeito e habilidade em decisão inédita da FIVB

Bola dentro da FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

A entidade se antecipou e divulgou o calendário de 2020. E agiu bem, com extrema habilidade e bom senso. Trata-se de uma ano atípico, recheado de competições e os jogos olímpicos de Tóquio.

A decisão inédita e pontual de dar férias aos jogadores e todos os envolvidos depois da Olimpíada foi cirúrgica. Pontual. Entre 10 e 23 de agosto, os atletas estarão oficialmente liberados.

A FIVB foi além e criou um grupo de trabalho para discutir o calendário entre 2021 e 2024.

A questão é delicada, afinal não é fácil administrar as exigências dos clubes, federações e atletas. Cada um defendendo o seu lado como de costume. A FIVB tomou a rédea e assumiu, como manda a regra, as responsabilidades. Difícil agradar a todos, mas não é esse o caso, até porque sempre haverá a turma do contra.

2020 será cheio e começa em janeiro cos pré-olímpicos continentais, entre os dias 6 e 12. A VNL será em maio e vai até julho repetindo as finais de 2019 na China (feminino) e nos Estados Unidos (masculino).

Outra medida acertada foi agendar as finais nos mesmo período para não atrapalhar a preparação para os Jogos Olímpicos que serão disputados entre 24 de julho e 9 de agosto.

Depois disso, folga geral da nação por duas semanas e nenhuma federação está autorizada a iniciar seus respectivos campeonatos antes de 15 de setembro.