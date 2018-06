Velasco confirma saída, deixa Argentina, assume Modena e abre espaço para Marcelo Mendez.

O blog antecipava a notícia no fim de semana.

Julio Velasco, eleito melhor treinador do século XX, estaria deixando o comando da Argentina para voltar ao vôlei da Itália.

Dito e feito.

O próprio treinador confirmou nas redes sociais que vai assumir o Modena. O técnico agradeceu os dirigentes argentinos, disse que não existe racha, crise ou algo do gênero. Velasco disse que nunca escondeu seu desejo de dirigir um time de primeira linha na Itália.

Foram 4 anos comandando a Argentina.

A saída dele abre espaço para a chegada de Marcelo Mendez.

O blog apurou que representantes do presidente da federação, Juan Gutierrez, já teriam feito contato com o técnico do Cruzeiro.