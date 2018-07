Vem aí Montes Claros versão feminina.

O blog crava: Montes Claros jogará a Superliga.

A fanática torcida mineira, uma das mais apaixonadas do país, não ficará muito tempo sem o vôlei. Após a extinção do time masculino, os torcedores receberão em breve a notícia que a cidade ganhará terá um time feminino.

As negociações estão sendo concluídas por Andrey Souza, o mesmo que gerenciava a equipe masculina e é o atual presidente da ACV, Associação dos Clubes de Vôlei.

O dirigente tem enorme prestígio na cidade, e até onde o blog chegou, conta com apoio de gente influente em Montes Claros.

A empolgação com o novo projeto é tanta que o clube se candidatou para receber a Superliga C, caso o torneio saia do papel e sirva de classificatório para a Superliga B.