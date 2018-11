Vergonha sem fim. Corinthians caminha a passos largos para o rebaixamento na Superliga.

Se o fim de semana foi de alívio para o torcedor do Corinthians no futebol, o mesmo não dá para dizer no vôlei. O time sofreu a quinta derrota consecutiva na Superliga e amarga a última colocação com apenas 1 set vencido na competição.

Dessa vez o Corinthians caiu para o Sesi, vice-campeão paulista, por 3 a 0.

O novo revés deixou o central Riad, um dos mais experientes do grupo, indignado. O jogador falou em ‘vergonha’, exigiu mais comprometimento e mudança imediata de postura do time.

A campanha é injustificável e nem mesmo a ausência de Rivaldo, lesionado, explica o fraquíssimo aproveitamento.

O elenco do Corinthians é um dos mais rodados da Superliga e conta com o líbero Serginho, o levantador Marcelinho e o central Sidão, todos ex-jogadores da seleção.

O Corinthians, que caiu para Minas, Cruzeiro, Taubaté, Sesc e agora Sesi, terá em tese uma tabela mais favorável pela frente. Mas pelo vôlei que vem apresentando será difícil ganhar de alguém.

O próximo jogo será fora de casa em Ribeirão Preto, dia 24, contra um adversário que também não venceu ninguém e acumula 4 derrotas.