Vice de novo, Sesi não garante Lipe e discute permanência do técnico Rubinho

A perda de mais um título brasileiro, agora para Taubaté, pode provocar mudanças no Sesi.

O blog apurou que o clube vai discutir nos próximos dias a situação do técnico Rubinho. Uma corrente no Sesi defende a saída do treinador.

Outro que está com futuro ameaçado na Vila Leopoldina é o campeão olímpico Lipe. O caso dele é no mínimo estranho. O jogador ainda não foi procurado para renovar.

William, Alan, Lucas Lóh, Éder e o líbero Pureza estão garantidos. Birigui volta de empréstimo e chega para ocupar o lugar de Renato.

Gustavão trocou o Sesi pelo Sesc.

O levantador reserva Evandro não faz parte dos planos.