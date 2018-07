Vídeo flagra arbitragem comemorando vitória do Rio contra Osasco

A credibilidade da Superliga está em xeque.

Lamentavelmente a arbitragem brasileira, via CBV, chegou ao fundo do poço.

O blog recebeu um vídeo através das redes sociais que mostra um dos membros da equipe de arbitragem, Anesio Leão, comemorando a vitória do Rio contra o Osasco com o punho cerrado.

O link segue abaixo:

https://instagram.com/p/BDZUb6bHv1P/

As imagens só confirmam o conteúdo e as suspeitas do post escrito, curiosamente, no dia do jogo:

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/?p=3217

O caso é gravíssimo. Evidencia claramente a possibilidade de manipulação de resultados.

Está em jogo a honestidade daqueles que escalam e comandam o vôlei do BRASIL. Mais do que isso. Está em jogo os milhões de reais investidos pelos patrocinadores.

Ricardo Trade, o Baka, homem que comanda a CBV, tem obrigação de esclarecer os acontecimentos.

Ontem foi Osasco. E amanhã quem será a vítima?

Nada está tão ruim que não possa piorar.