Vira-casaca e o balão do Praia Clube no Rio de Janeiro

A Superliga mal começou e a rivalidade entre Rio de Janeiro e Praia Clube, dois dos favoritos ao títulos, ganha novos capítulos.

A Unilever, empresa que durante 20 anos bancou o Rio, começando no fim dos anos 90 em Curitiba, simplesmente virou casaca e trocou de time.

O Praia Clube, de Uberlândia, será o novo parceiro.

A empresa, segundo o blog apurou, limitou-se a dizer que o objetivo “é divulgar o relançamento do desodorante Suave no Brasil por meio do incentivo a um tradicional time de vôlei”.

É estranha a explicação por mais verdadeira que seja e com o devido respeito aos profissionais que cuidam do marketing.

Será no mínimo constrangedor ver o Rio jogando e enfrentando seu maior patrocinador e incentivador nas duas últimas décadas.

Isso sem esquecer que Bernardinho veio a público agradecer no fim da temporada passada o investimento e a parceria vitoriosa com a Unilever que estava deixando o vôlei.

Não deixou. Não deixou e voltou. Voltou e não ao lado do Rio.

É como se diz na gíria do futebol.

O Rio levou um balão inacreditável.